Glatten Zainestraße: Fahrer ignorieren Verbotsschilder

In seinem Widerspruchsschreiben hatte Hansjörg Blötscher angeführt, dass die Zainestraße von je her ein Hauptweg, der die landwirtschaftlichen Grundstücke erschließe, und ein Verbindungsweg zwischen Dietersweiler Straße und Steinbuckelweg für landwirtschaftlichen Verkehr sei. Dies sei bis heute so, und es gebe keinen Grund, den Weg ersatzlos zu streichen. Für seinen landwirtschaftlichen Betrieb sei die Zainestraße wichtig, da er zum einen Anlieger mit landwirtschaftlichen Grundstücken sei und zum anderen die Straße nutze, um zu anderen Feldern zu gelangen. Ansonsten müsse er Umwege durchs Wohngebiet fahren, so Blötscher. Es sei "überzogen", die Straße für alle Fahrzeuge unpassierbar zu machen, nur weil einige die Schilder nicht beachten.

Beim Benutzen des Wegs habe der Antragsteller eine Abkürzung von 250 Metern, warf Gemeinderat Adolf Hinger ein. Wenn jeder im Ort eine Abkürzung wolle, entstehe ein großes Durcheinander. Er selbst ärgere sich schon seit Jahren über den Querverkehr.

In Dornstetten gute Erfahrungen mit Pollern

"Unzumutbar für einen Landwirt" fand Andreas Pfau, an einer Schranke jedes Mal ab- und aufsteigen zu müssen, um auf- und zuschließen zu können. Er schlug vor, Hindernisse anzubringen, die Autos nicht überqueren können. In Dornstetten habe man zum Teil überfahrbare Poller aus Hartkunststoff angebracht, was gut funktioniere, erklärte Gerhard Keck.

"Fakt ist, der Autoverkehr muss weg", sagte Gudrun Schillinger und nannte die Schranke eine "faire Lösung für beide Seiten". Dieser Meinung schloss sich Bernd Eisenbeis an: "Bei Waldwegen sieht man das öfters." Falls der Landwirt mehrmals fahre, könne er die Schranke ja auch mal eine Zeit lang offen lassen. Hansjörg Blötscher sagte, er nutze die Straße fünf- bis zehnmal am Tag. "Also offen lassen so wie jetzt können wir den Weg nicht", befand deshalb Friedrich Weigold.

Vehement setzte sich Thomas Blötscher für seinen Bruder ein: "Sie können nicht entwidmen, ohne dass Sie den Bebauungsplan ändern." Bürgermeister Pfeifer beendete die Diskussion. Der Gemeinderat beschloss, falls die Fachbehörde zustimmt.– eine Umwidmung der Straße. Die Verwaltung soll die Befahrbarkeit für landwirtschaftlichen Verkehr prüfen.