Millionen Zuschauer haben am Samstagabend eingeschaltet, als Giovanni Zarrella im Zweiten für kurzweilige Stimmung in seiner gut dreistündigen Show sorgte. Doch für die Hechinger ist das TV-Spektakel besonders spannend, hat er Schlagerstar und beliebte Italo-Schwabe seine Wurzeln doch in der Zollernstadt.















Hechingen/München - Anfangs sorgt Zarrella im Restaurant seiner Eltern an der Gammertinger Straße mit kleineren Auftritten im Duett mit Vater Bruno für Stimmung, nun jubeln ihm Millionen Fans zu: Dass die Art des bodenständigen Italo-Schwaben mit Hechinger Wurzeln Erfolg hat, zeigt sich an den Top-Einschaltquoten. Waren zur ersten Ausgabe der Zarrella-Show im September 3,69 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen, schalteten am Samstag 4,85 Millionen ein – diese Sendung darf man sich einfach nicht entgehen lassen. Mit seiner Show spielt der Hechinger in einer Schlager-Liga, aus der sonst Florian Silbereisen oder Helene Fischer bekannt sind.