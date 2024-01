Verdächtiger Fund in Bahnhofstraße

Giftköder in Bad Dürrheim

1 Zwei Hackfleischbällchen, ähnlich wie auf dem Foto, lagen auf dem Gehweg in der Bahnhofstraße. Foto: Katja - stock.adobe.com/Joerg Huettenhoelscher

Hundehalterin findet Köder mit verdächtigem Inhalt.









Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag, 18. Januar, mitteilt, wurde am vergangenen Dienstag in der Bahnhofstraße, Höhe des Gebäudes Hausnummer 1, zwei Giftköder gefunden. Die Finderin informierte das Amt für Sicherheit und Ordnung.