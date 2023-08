Anlässlich des 175. Jubiläums des Gewerbevereins Nagold wird in Kooperation mit dem gemeinnützigen Verein „Charity Events Nagold“ eine Spenden-Tombola veranstaltet.

Die hochwertigen Preise im Gesamtwert von 22 000 Euro lassen die Organisatoren auf viele Loskäufe und einen tollen Spendenbetrag hoffen. „Es ist schön, dass wir das Familienfest des Gewerbevereins am 24. September in der Stadthalle Nagold mit so einer tollen Aktion erweitern können und wir dadurch im Rahmen des Jubiläumsjahres noch ein weiteres Highlight haben“, freut sich Saskia Fortenbacher vom City-Verein.

Individuell anpassbare Küche im Wert von 10 000 Euro

„Die Preise wurden großzügig von den Mitgliedern des Gewerbevereins gespendet, die damit ihre Wertschätzung gegenüber den Kunden und Mitarbeiterinnen ausdrücken möchten“, betont Ralf Benz, der Vorsitzende des Gewerbevereins. Bei der Tombola werden viele attraktive Sachpreise sowie viele Gutscheine verlost. Die Hauptattraktion ist eine individuell anpassbare Küche im Wert von 10 000 Euro.

Bärbel Reichert-Fehrenbach, stellvertretende Vorsitzende des Gewerbevereins, betont die Bedeutung des Engagements: „Wir feiern 175 Jahre Gewerbeverein Nagold und schauen mit Respekt zurück. Dass wir feiern und gleichzeitig Gutes tun – ich finde es klasse. Miteinander – füreinander, ganz im Verständnis des Gewerbevereins.“

Großartige Unterstützung der Nagolder Unternehmen

„Wir sind froh, dass wir mit Charity Events einen so kompetenten Partner für die Aktion gewinnen konnten“, sind sich die Vorsitzenden einig. „Wenn wir etwas Gutes für die Region tun können, sind wir immer dabei“, betonen Roberto Schiliro und Patrick Walz von „Charity Events“ Zudem zeigen sie sich erfreut über die großartige Unterstützung der Nagolder Unternehmen. Der Verein organisiert die Tombola und plant noch zahlreiche Social Media-Aktionen zur Verlosung, welche auf den Online-Kanälen des Vereins zu sehen sein werden.

Der Losverkauf ist gestartet und Interessierte können ihre Glückslose bei Geschäften in Nagold zum Preis von 5 Euro erwerben. Zudem kann man beim Familienfest noch die letzten Lose im September ergattern. Der gesamte Erlös der Losverkäufe wird eins zu eins gespendet. Die erzielten Spenden kommen dabei zu gleichen Teilen gemeinnützigen Nagolder Institutionen zugute: dem YOUZ Nagold, dem Kinderschutzbund, dem Kinder- und Jugendhospizdienst sowie der A.S.M. in Nagold.

Vorverkaufstellen:

Interieur Teufel, Rosenapotheke am Turm, Stadtapotheke Nagold, Grüninger Schuhe, Raaf Schuhe, Graf Bauzentrum, Ostaria da Gino