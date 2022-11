Gewaltspirale in VS dreht sich weiter

3 An dieser Stelle in der Villinger Rosengasse soll es zu der Attacke gegen die 65-Jährige gekommen sein. Die Frau wurde bei dem Angriff verletzt. Foto: Eich

Die Nachrichten zu Gewaltdelikten in VS reißen nicht ab. Nun berichtet eine 65-Jährige von einem brutalen Angriff in Villingen, bei dem sie nicht unerheblich verletzt wurde. Die Stadträte sorgen sich deshalb um die Sicherheit in VS.















Villingen-Schwenningen - Fast wöchentlich kursieren in den sozialen Netzwerken neue Videos von Gewalt in der Stadt – in das traurige Bild passt nun ein Vorfall, bei dem eine 65-Jährige in der Villinger Innenstadt attackiert und verletzt wurde.