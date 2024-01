Getriebespezialist in Kippenheim stellt sich neu auf: Neugart erhält neue Führungsstruktur

Der Getriebespezialist Neugart mit Hauptsitz in Kippenheim reagiert auf die Herausforderungen der internationalen Maschinenbaubranche mit einer Anpassung seiner Führungsstruktur: Das Unternehmen bekommt mit Swen Herrmann und Holger Obergföll erstmals in der fast hundertjährigen Firmengeschichte zwei Geschäftsführer, die nicht zum Kreis der Inhaberfamilien gehören. Die Neuaufstellung der Unternehmensleitung greift seit Jahresbeginn, gibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt.

Die neuen Geschäftsführer stammen aus den eigenen Reihen: Der 44-jährige Swen Herrmann ist bereits seit 2013 bei Neugart in verschiedenen Positionen tätig, zuletzt als Geschäftsleiter Business Development (Geschäftsfelder- und Unternehmensentwicklung). Der 50-jährige Holger Obergföll kam 2019 als Geschäftsleiter Supply Chain Management (Lieferketten und strategische Koordinierung) zum Unternehmen.

Lesen Sie auch

„Wir knüpfen an die bisherigen, erfolgreichen Entwicklungen an“, so die beiden neuen Geschäftsführer übereinstimmend. „Wir werden nicht stillstehen und die Organisation so ausrichten, dass wir auch in Zukunft unsere Kunden und Märkte weltweit mit den für sie passenden Produkten, zur richtigen Zeit und mit hoher Qualität beliefern können.“

Mit der neuen Geschäftsführung hat Neugart auch die erste Führungsebene neu gestaltet: Ein neunköpfiges Führungsteam wird künftig unter der Leitung der Geschäftsführung die operativen Geschäfte verantworten. Unverändert bleibt Neugart mit allen Unternehmensteilen im Besitz der Inhaberfamilien Neugart und Herr.

Neugart soll stärker auf den Weltmärkten agieren

Die bisherigen Geschäftsführer Bernd Neugart und Matthias Herr werden im Zuge der Strukturanpassung künftig in ihrer Hauptfunktion als Inhaber und Geschäftsführende Gesellschafter der Neugart Holding tätig sein, so die Mitteilung. Die Rolle der Neugart Holding werde damit gestärkt: Sie bilde bisher schon das strategische Dach für die Neugart Gruppe. Diese umfasse neben den drei Produktionsstandorten in Deutschland, USA und China auch die fünf Vertriebsgesellschaften in Brasilien, Italien, Frankreich, der Schweiz und der Türkei.

Jetzt werde die Neugart Holding verstärkt auf internationaler Ebene die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich die Unternehmen der Neugart Gruppe angesichts von Digitalisierung und Internationalisierung auch in Zukunft auf den Weltmärkten erfolgreich behaupten können, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens.

Zum Unternehmen

Gegründet 1928, ist Neugart ein weltweit agierender Hersteller von qualitativen Planeten- und Sondergetrieben. Die Unternehmen der Neugart Gruppe haben rund 850 Beschäftigte, davon 730 am Stammsitz Kippenheim. Der Umsatz in Kippenheim im Jahr 2022 lag laut dem Unternehmen bei rund 112 Millionen Euro. Der Heimatstandort Kippenheim werde kontinuierlich weiter ausgebaut. Derzeit entsteht gegenüber den bisherigen Produktionshallen das neue Werk 3, das im vierten Quartal 2024 bezugsfertig sein soll.