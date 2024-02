Getötete Mutter aus Mössingen: Am Freitag fällt am Landgericht das Urteil

Am Freitag fällt am Landgericht das Urteil

1 Am Landgericht Tübingen fällt das Urteil im Fall der getöteten Mössingerin. Foto: Landgericht Tübingen

Im Sommer 2023 hat die Polizei eine 22-jährige Frau in Mössingen tot in der Wohnung gefunden. Die Polizei richtete eine Ermittlungsgruppe ein, inzwischen sind die Plädoyers vor dem Landgericht Tübingen gesprochen. Am Freitag, 16. Februar, soll das Urteil fallen.









Es war der Montag, 19. Juni 2023, an dem Angehörige den Leichnam der 22-Jährigen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Mössingen fanden und die Polizei alarmierten. Das Polizeipräsidium Reutlingen und die Staatsanwaltschaft Tübingen teilten daraufhin mit, dass es sich dabei um ein „Gewaltverbrechen“ handelt.