1 Das neue Team der Praxis Hägele in Mitteltal wurde bei einer Feierstunde vom Team der Hausärzte am Spritzenhaus verabschiedet. Zum Team, das nach Mitteltal wechselt, gehören der Arzt Veit Hägele (vorne, kniend) und (dahinter von links, mit Blumen) Paulina Schnurr, Ellen Hüeber und Melanie Schmid. Foto: Titsch

Abschied in Baiersbronn, Neuanfang in Mitteltal – Veränderungen gibt es in der hausärztlichen Versorgung in Baiersbronn: In Mitteltal entsteht eine neue Praxis.















Baiersbronn - In einer Feierstunde hat sich das Team der Hausärzte am Spritzenhaus von dem Mediziner Veit Hägele und drei medizinischen Fachangestellten verabschiedet. Wie die Praxis weiter mitteilt, kam er 2015 als Facharzt für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie zu den Hausärzten am Spritzenhaus. Er war damals der fünfte Mediziner im zwischenzeitlich auf elf Ärzte angewachsenen Ärzteteam der Großpraxis. Dort hat Hägele die Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin im Quereinstieg absolviert und war seither als solcher angestellt.

Maßgeblich beteiligt

Ernst Klumpp, Dieter Krampitz und Michael Seitz würdigten die langjährigen medizinischen Fachangestellten, die mit Hägele das Team in Richtung Mitteltal verlassen. Ellen Hüeber arbeitet seit 1987 – damals noch in der Praxis Mirus – in der hausärztlichen Versorgung und wurde dann in die Gemeinschaftspraxis Klumpp/Krampitz übernommen.

Melanie Schmid begann 2008 in der Gemeinschaftspraxis Klumpp/Krampitz und wechselte ebenfalls mit ins neue Spritzenhaus. Beide waren maßgeblich am Aufbau der Praxisgemeinschaft Hausärzte am Spritzenhaus beteiligt und tragende Säulen der Praxis, heißt es in der Mitteilung weiter. Paulina Schnurr kam 2019 als Auszubildende ins Team. Sie absolvierte ihre Prüfung als Jahrgangsbeste mit Stipendium der Ärztekammer und wurde dann als medizinische Fachangestellte übernommen.

"Natürlich sind wir sehr traurig, dass uns ein hervorragender Arzt und gleich drei Spitzenkräfte verlassen", sagt Wolfgang von Meißner. "Der medizinischen Versorgung in Mitteltal könnte aber nichts Besseres passieren", so der Arzt weiter. "Wir gehen freundschaftlich und respektvoll auseinander und sind auch stolz darauf, dass wir die Neugründung einer Praxis unterstützen können. Dies ist in der heutigen Zeit vor allem auf dem Land nicht selbstverständlich."

Modell ist ein Erfolg

Die Hausärzte am Spritzenhaus wurden im August 2012 durch Zusammenschluss der Praxen Klumpp und Krampitz mit der Praxis Seitz gegründet. Diesen Herbst wird das zehnjährige Bestehen im Rahmen eines Fachsymposiums gefeiert. Landesgesundheitsminister Manne Lucha hat seine Teilnahme laut der Mitteilung bereits fest zugesagt. Die hausärztliche Versorgung nach dem Baiersbronner Modell hat bundesweit Beachtung gefunden. Die Hausärzte am Spritzenhaus vertreten am 16. März im Allianz-Forum Berlin das Land beim Wettbewerb "Ausgezeichnete Gesundheit 2022" des Zentralinstituts für die Kassenärztliche Versorgung in Deutschland. Nähere Informationen auch zum Livestream gibt es unter: www.ausgezeichnete-gesundheit.de/projekte/.

Nachdem im April 2018 die Ärzte am Reichenbach – MEDI-MVZ GmbH mit Unterstützung der Spritzenhausärzte gegründet wurde, wird Veit Hägele mit den aus dem Spritzenhaus verabschiedeten Mitarbeiterinnen im April seine eigene Praxis in Mitteltal eröffnen. Die neuen modernen Praxisräume entstehen aktuell über der Volksbank in der Ruhesteinstraße 300. Die Praxis wird das gesamte hausärztliche Spektrum anbieten.

Die Patienten von Hägele müssen sich im April entscheiden, ob sie mit nach Mitteltal wechseln wollen oder im Spritzenhaus weiter hausärztlich betreut werden wollen. Im Bereich der Fort- und Weiterbildung werden die Baiersbronner Praxen weiterhin eng zusammenarbeiten.

Hilfe für die Ukraine

Die Ereignisse in der Ukraine haben auch die Mitarbeiter des Spritzenhauses sehr betroffen gemacht. Neben einer Spende von 1000 Euro auf das Sonderkonto des Kreises wurden nach Absprache mit dem Landratsamt aus dem Lagerbestand 500 Infusionen samt Zubehör und das kürzlich ausgemusterte, aber voll funktionsfähige Sonographiegerät an die Gemeinde zur Weiterleitung an den polnischen Partnerlandkreis übergeben.