3 In der Neckarhalle wird das Buch von den beteiligten Schülern feierlich präsentiert. Foto: Schölzel

Wenn Kinder zu Autoren werden: Die Grundschüler der dritten Klassen haben im Rahmen eines Schreibprojektes ein Buch über die Stadt geschrieben.















Villingen-Schwenningen - Der Stadt Villingen-Schwenningen wird anlässlich des Stadtjubiläums und den diesjährigen Literaturtagen ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Ein ihr gewidmetes Buch, geschrieben von den Grundschülern der dritten Klassen der Haslachschule und Gartenschule im Stadtteil Villingen und der Friedensschule und der Neckarschule in Schwenningen.

Wie der Titel des Buches "Villingen-Schwenningen – eine Stadt, die es in sich hat" sagt, hat es auch das Buch selbst "in sich". In diesem finden sich nämlich zahlreiche Wünsche, Lieblingsorte der Kinder oder Gedichte. Zur feierlichen Einweihung des Buches, musikalisch unterstützt von der Bläserklasse des Deutenberg-Gymnasiums und moderiert vom Gründer des herausgebenden Geest-Verlages Alfred Büngen, ist in der Neckarhalle einiges los.

Welches ist der wichtigste Ort in der Stadt?

Eifrig wird getobt, geklatscht und auf die Oberschenkel getrommelt, um jedes der von den jungen Autoren mutig auf der Bühne präsentierten Werke ausgiebig zu feiern. "Der wichtigste Ort in Schwenningen ist der Bahnhof", liest ein Kind seinen Text vor. "Sonst müssten wir immer zu Fuß überall hin, was sehr viel Zeit und Energie kosten würde."

Ein besonders brisantes Kapitel: Was würde ich eigentlich tun, wenn ich Bürgermeister wäre? "Ich würde keine Autos mehr erlauben und kein Fleisch, denn die Kühe und Schweine rülpsen und pupsen so viel Methan aus, dass es nicht gut für die Atmosphäre ist", bringt ein anderes Mädchen ihr Werk zum Besten. Diese Darbietungen gefallen offensichtlich auch Oberbürgermeister Jürgen Roth, sieht man ihn im Publikum nicht selten schmunzeln und eifrig beim "Kugelfisch" (Hände über den Kopf und Backen aufblasen) mitmachen, wenn es im Saal zu laut wird.

Der Oberbürgermeister schmunzelt

"Natürlich hat mir der Teil mit dem Bürgermeister am besten gefallen. Mein Beruf hat bei den Kindern wohl die Ansicht erweckt, dass ich ganz viel verbieten kann", schmunzelt er abschließend im Gespräch. Aber auch ernste Themen nimmt er mit: "Klimaschutz ist selbst den Jüngsten sehr wichtig, das hat man heute gehört." Alle, die der kindliche Blick auf die Doppelstadt interessiert, können das Buch im örtlichen Handel zu einem Preis von 12,50 Euro erwerben.