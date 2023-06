1 „Bezahlbarer Wohnraum ist hier ein Vorteil.“ – Trumpf-Geschäftsführer Hagen Zimer über die Region um Schramberg. Foto: Trumpf

Trumpf Laser will in Schramberg weiter wachsen. Geschäftsführer Hagen Zimer sagt, wie er dafür das richtige Personal findet, spricht über Pläne – und über seine Erwartungen an die Stadt.









Bildungschancen und -einrichtungen am Standort Schramberg – gerade in den Bereichen IT und Mechatronik – spielen für Trumpf Laser eine große Rolle. Warum er eine Hochschul-Außenstelle trotzdem für keine gute Idee hält, sagt Geschäftsführer Hagen Zimer in diesem Interview.