Gen-Test fürs Haustier: Der gläserne Hund

1 Die Erkenntnisse über die Erbanlagen sollen das Hundeleben erleichtern. Oder nervige Fragen nach der Rasse. Foto: Steve Przybilla

Stäbchen ins Maul, DNA-Probe einschicken: Gentests für Hunde sind einfach wie nie. Sie sollen Abstammungen und Krankheiten nachweisen. Doch wie zuverlässig sind sie? Und will man das Ergebnis wirklich wissen?









Der Schlüssel zum Hunde-Genom kommt per Post. In einem gepolsterten Briefumschlag liegen zwei Stäbchen, an deren Enden sich eine Bürste befindet. Mit diesem Werkzeug nehmen Frauchen oder Herrchen einen Abstrich der Mundschleimhaut: Maul auf, Stäbchen rein, Bürste zwischen Lefze und Kiefer führen.