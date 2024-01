In der vergangenen Sitzung des Oberndorfer Gemeinderats ging es unter anderem um die Zukunft des Standorts der ehemaligen Aldi-Filiale in der Austraße im Gewerbegebiet Wüstfeld.

Ein Non-Food-Discounter habe Interesse an dem Leerstand bekundet, teilte Bürgermeister Matthias Winter mit, mit einem Angebot, dass so derzeit in der Stadt nicht vorhanden sei. Damit werde nicht nur die Handelsstruktur in Oberndorf erweitert, sondern auch der Leerstand beseitigt.

Der Einzug des Discounters erfordert die Änderung des Bebauungsplans, zum einen in Hinblick auf die an dieser Stelle zulässigen Sortimente.

Bebauungsplan wird angepasst

Die Grundflächenanzahl, sprich der Flächenanteil eines Grundstücks, der überbaut werden darf, soll zudem erhöht werden, um eine bauliche Erweiterung zu ermöglichen. Die wesentlichen Kosten des Bebauungsplanverfahrens werden vom Investor getragen. Der Gemeinderat stimmte der vorgeschlagenen Anpassung des Bebauungsplans einhellig zu.