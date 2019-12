Geislingen Shell-Überfall: Angeklagter freigesprochen

Die Verhandlung hat unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden: Der Angeklagte war zu jenem Zeitpunkt minderjährig, an dem die Tankstelle in der Vorstadtstraße Ziel des Überfalls. Die Mitarbeiterin, die am 21. August 2018 Dienst hatte, hätte hingegen öffentlich aussagen können. Das blieb der traumatisierten Frau erspart.