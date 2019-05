Geislingen Shell-Überfall: Jugendlicher angeklagt

Da es sich bei dem angeklagten Geislinger im juristischen Sinne um einen Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren handelt und daher dessen Persönlichkeitsrechte streng gewahrt werden müssen, findet der Prozess vor dem Amtsgericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

"Ich kann verstehen, dass der Fall für die Geislinger Bürger von großem Interesse ist", aber er könne daher so gut wie keine Angaben zur Person oder Sache machen, erklärt Markus Engel, Sprecher der Hechinger Staatsanwaltschaft auf Nachfrage.

Die Anklageerhebung und das Ermitteln eines Strafmaßes sei bei Jugendlichen "eine schwierige Angelegenheit", so Engel weiter: "Der Erziehungsgedanke spielt eine große Rolle." Der Staat wolle durch die Strafe hauptsächlich dafür sorgen, dass so etwas nicht mehr passiere und der Angeklagte "aus dem, was passiert ist, lernt".