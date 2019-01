Geislingen Nach Fehlbetrag in Kasse: Erlaheimer Narrenzunft macht weiter

Die Tagesordnung wies nur drei Punkte auf: Begrüßung, Wahlen und Sonstiges. Dahinter verbarg sich jedoch nicht weniger als die Zukunft der Narrenzunft. So verwunderte es nicht, dass sich zur außerordentlichen Mitgliederversammlung im Sportheim viele Mitglieder und Freunde des Vereins einfanden.

Ortsvorsteher Ewald Walter, der die Wahl des Vorsitzenden leitete, zeigte sich erfreut: "Es zeigt doch, dass das Interesse am Verein groß ist." Da während der Hauptversammlung am 30. November die Kassenprüfung einen Fehlbetrag in Höhe von 18.500 Euro ergeben hatte und der Vorsitzende abgewählt wurde, befand sich die Zunft in einer "Schockstarre", formulierte es Matthias Zirkel.

Artikel rüttelte einige wach