Geislingen Dorfjugend versetzt Meisterbaum

Sprichwörtlich über Nacht haben die jungen Binsdorfer das Versetzen des Baums organisiert und am Samstag ab 12 Uhr auch planmäßig durchgezogen. Es wurde ein Bagger gestellt, zudem ein Betonrohr und Mineralbeton organisiert, dazu kam ein Stampfer und ein großer Traktor mit Frontlader. Viele Helfer fanden sich ein, dazu auch einige Schaulustige. Baggerführer und Traktorist verstanden ihr Handwerk prächtig und so wurde der "Spottbaum", wie er in Binsdorf schon genannt wird, souverän aus dem Schacht auf das Grasstück vorm Meister-Haus versetzt – wo er laut Stadtverwaltung auch bleiben kann.