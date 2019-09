Geislingen Fabian Schweizers Meisterbaum soll fallen

Ein paar Tage später standen vor dem Exemplar in der Turmstraße zwei Warnbaken. Und am Dienstag flatterte den Schweizers das Behördenschreiben in den Briefkasten.

Dessen Adressat Guido Schweizer sagt, er sei verwundert: "Eigentlich geht’s mich gar nichts an. Ich hab den Baum ja nicht aufgestellt." Wenn er spitzfindig wäre, könne er das Einschreiben der Verwaltung als Arbeitsauftrag verstehen. Das Entfernen der Fichte würde er dann der Stadt in Rechnung stellen.

Das werde er aber nicht machen, genauso wenig den Baum entfernen: Das wäre aus seiner Sicht "gegen Logik, Anstand und alten Brauch".

"Der Baum bleibt", sagt der 55-jährige Binsdorfer deshalb. Mindestens so lange wie die anderen drei auch. Als er vor 29 Jahren den Maschinenbaumechanikermeister machte, sei sein Baum mehrere Monate lang stehen geblieben.

Den Schweizers ist zudem unklar, weshalb nur Fabians Meistergruß weg soll. Das sei nicht der einzige, der auf öffentlichem Grund und in einem Gully stehe. Aber an dem anderen fahre man wohl nicht zufällig mal vorbei. "Wenn man einen angeht, geht man alle an. Das ist ein Sabotageakt gegen die Kameradschaft", findet Guido Schweizer.

Die vier Jungmeister und viele ihrer Freunde äußern Unverständnis: "Das ist Humbug, das ist Stuss", waren sie sich einig, als die Nachricht in ihrer WhatsApp-Gruppe die Runde machte.

Fabian Schweizer erreichte die Information von seinem Vater in der Frühschicht. Er sei erst mal bedrückt dagesessen und habe gedacht: "Na toll. Jetzt darf ich den Baum wegmachen." In der Gruppe sind auch all jene, die beim Vorbereiten der Meisterbäume geholfen haben: Aussuchen, Fällen, Entrinden, Schmücken und Aufrichten – fast 20 Leute haben sich diesen Aufwand gemacht. "Das können wir uns nicht gefallen lassen, dass jemand die Bäume umsägt", schrieb einer der Binsdorfer.

Aus Sicht der Stadtverwaltung und des Ordnungsamts ist die Lage allerdings eindeutig: Auf einem Privatgrundstück könnte ein Meisterbaum nach Belieben stehen bleiben, "gerne bis Weihnachten".

Nicht aber an der Einmündung in die Turmstraße. Der Einlaufschacht sei eine öffentliche Einrichtung, die zweckentfremdet werde. Deshalb und wegen ihrer Verpflichtung gegenüber der öffentlichen Sicherheit dürfe die Behörde nicht einfach "stillhalten", sondern müsse zwingend eingreifen.

Bitter für die Schweizers wie auch für den Freundeskreis: Die Eltern hatten bereits eine Stelle in ihrem Garten ausgewählt, wo man ein Loch zum Aufstellen hätte ausbaggern können. Hätten seine Kameraden gewusst, welchen Ärger der stattdessen gewählte Platz am Straßenrand nun verursacht, hätten diese den Baum einfach auf die Wiese gesetzt, sagt Fabian Schweizer. Er wünsche sich, dass dieser noch drei, vier Wochen vor Ort bleiben kann.

Doch die Familie hat laut Verwaltung inzwischen eine Fristverlängerung und Bekräftigung der Anordnung per Einschreiben erhalten: Bis Montag muss Schweizer den Meisterbaum selbst umlegen. Andernfalls erledige das kostenpflichtig der Bauhof oder ein beauftragtes Unternehmen: Der Kostenvoranschlag beläuft sich laut Stadtverwaltung auf rund 700 Euro, zuzüglich der Kosten, die bisher bei der Stadt angefallen sind.