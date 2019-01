Für die ärmeren und behinderten Kinder in Peru sind am Dreikönigstag 13 Kinder in drei Gruppen als Sternsinger durch Binsdorf gezogen. "Segen bringen – Segen sein" lautete das Motto der diesjährigen Spendenaktion. Mit Liedern, Sprüchen und Weihrauch schrieben die Sternsinger den Segensgruß "20*C*M*B*19" an die Türen derer, die sich auf ihren Besuch freuten und sie mit Geldspenden und Süßigkeiten belohnten. Zum Abschluss spendierte die Kirchengemeinde St. Markus Binsdorf den 13 Sternsingern Pizza und Kinderpunsch. Foto: Wolpert