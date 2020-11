Gegen Gewalt an Frauen Wahrzeichen erstrahlen bei "Orange Days" in Triberg

Körperliche wie sexuelle Gewalt und Unterdrückung – solche Dinge erleben Frauen auch heute noch. Und bei Weitem nicht nur in rein patriarchalisch geprägten Ländern, sondern leider auch beispielsweise in Deutschland.

Unter dem Motto "Orange the World – Stand up for Women" startet am 25. November, dem internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, die weltweite Kampagne "Orange Days", das sind 16 Tage im Zeichen der nachhaltigen Verwirklichung der Grundrechte von Frauen.

Social-Media-Kampagne macht Thema zugänglich

Unter anderen ist es auch die Vereinigung Soroptimist International Deutschland (SID), die sich landesweit mit vielfältigen Aktionen beteiligt. SID und seine Regionalclubs erarbeiteten für die Aktion breit angelegte und öffentlichkeitswirksame Aktionen.

Dazu Renate Tewaag, Präsidentin des SID: "Wir müssen für diese Problematik sensibilisieren. Zudem brauchen Betroffene ausreichend Unterstützungsangebote und dürfen nicht stigmatisiert werden." Dazu gehöre ein offener und mutiger Umgang mit Gewalterfahrungen. "Und den erreichen wir nur, wenn wir uns als Gesellschaft der Tragweite bewusst sind", so Tewaag weiter.

Über eine eigene Social-Media-Kampagne während der Orange Days arbeitet SID daran, die Auswirkungen von Gewalt gegenüber Frauen möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Zudem sorgen zahlreiche Kampagnen für Aufmerksamkeit in den deutschen Innenstädten.

Die weltweite Kampagne wurde 1991 vom "Women’s Global Leadership Institute" ins Leben gerufen. Dabei machte man 16 Tage lang auf die Benachteiligung von Frauen und geschlechtsspezifische Formen von Gewalt aufmerksam. Die nachhaltige Verwirklichung der Grundrechte von Frauen steht im Vordergrund. Dabei ist die Dauer von 16 Tagen kein Zufall. Die "Orange Days" enden nämlich am 10. Dezember, dem internationalen Tag der Menschenrechte.

Soroptimist International Deutschland (SID) beteiligt sich mit vielfältigen Aktionen sowohl online in den sozialen Medien als auch bundesweit durch die regionalen Clubs. Diese Aktionen vor Ort können allerdings aufgrund der aktuellen Corona-Regelungen nur in reduziertem Umfang stattfinden.

Pandemie führt zu Anstieg an Gewalt

Studien haben ergeben, dass etwa jede dritte Frau während ihres Lebens Opfer von körperlicher oder sexueller Gewalt wird. Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen haben weltweit zu einem weiteren Anstieg geführt. Berufliche und daraus resultierende soziale Probleme innerhalb der Familien oder die phasenweisen Ausgangsbeschränkungen sind nur zwei der Gründe. "Wir haben große Sorgen, dass Millionen von Frauen und Mädchen unbemerkt erhebliches physisches und psychisches Leid erfahren", warnt Renate Tewaag, Präsidentin von SID.

Als gesamte Gesellschaft müsse man die Orange Days deshalb nutzen, um auf die geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen, auch in den digitalen Medien, wo ein sprunghafter Anstieg zu verzeichnen ist, aufmerksam zu machen. "Die Pandemie wirkt in dieser Hinsicht wie ein Brandbeschleuniger", ist sich Tewaag sicher.

Soroptimist International (SI) ist eine der weltweit größten Service-Organisationen berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement. In Deutschland zählt die Organisation aktuell über 6700 Mitglieder in 223 regionalen Clubs. Das Netzwerk hat es sich zum Ziel gesetzt, die Gleichstellung der Frauen in rechtlicher, sozialer und beruflicher Hinsicht zu erlangen. Es setzt sich für einen höheren Anteil an Frauen in Führungspositionen, für die Verhinderung jeglicher Gewalt gegen Frauen und Mädchen und für den ungehinderten Zugang zu Bildung und Ausbildung für Frauen und Mädchen ein.