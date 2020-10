Gegen FC Gießen TSG Balingen arbeitet auf Heimsieg hin

Zwar trennen die Eyachstädter von den Gästen aus Hessen acht Punkte und 13 Tabellenplätze; ein Selbstläufer wird die Partie aber dennoch nicht. "Gießen ist eine Mannschaft, die offensiv ausgerichtet ist und mutig mit viel Tempo nach vorne spielt", weiß Braun. "Die Niederlagen, die der FC hinnehmen musste, waren die meisten knapp. Das ist eine Truppe, die sicher in der Lage ist, gegen gute Mannschaften zu gewinnen, Gießen wird alles daran setzen, um irgendwann endlich den Bock umzustoßen. Wir werden aber alles versuchen, damit das nicht heute Abend in Balingen passiert."

Rechnung mit Gießen offen

Zumal die TSG noch eine Rechnung offen hat mit den Mittelhessen. Denn in der Vorsaison gewann Gießen in der Balinger Bizerba mit 1:0 durch einen Treffer des wenige Tage zuvor verpflichteten Jake Hirst, der aber nach der Saison zum FSV Frankfurt wechselte. Das Rückspiel fand dann aufgrund des Saisonabbruchs nicht mehr statt.

"Damit die Revanche gelingt, heißt es für jeden der Jungs wieder ein gute Spiel zu machen und seinen Job zu erfüllen. Wenn uns das gelingt, haben wir gute Chancen, die Punkte in Balingen zu behalten", zeigt sich der Ex-Profi optimistisch.

Fast alle Mann an Bord

Zumal es auch in Sachen Personal recht gut aussieht, Zwar fehlen die beiden langzeitverletzten Tom Schiffl und Marco Gaiser weiterhin; und hinter dem Einsatz von Leander Vochatzer, der schon gegen den FC Bayern Alzenau und beim SSV Ulm aufgrund von Oberschenkelproblemen passen musste, sowie dem angeschlagenen Kaan Akkaya. Ansonsten hat Braun aber alle Mann an Bord. Jonas Fritschi hat nach seiner überstandenen Verletzung zuletzt bei der zweiten Mannschaft Spielpraxis gesammelt und steht damit ebenso zur Verfügung wie Tim Wöhrle, der in Ulm zur Pause mit Rückenproblemen ausgewechselt werden musste. "Bei Wöhrle sieht es sehr gut aus. Ob Vochatzer und Akkaya einsatzfähig sind, da müssen wir abwarten", sagt Braun, der auch gegen den FC Gießen wieder Rotation in der Startformation setzt.