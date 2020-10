Fußball TSG Balingen beim SSV Ulm ohne Chance

In der ersten Hälfte schnürte Nicolas Jann den Doppelpack für die Gastgeber. Er traf in der 12. Minute und in der 45. Minute. Balingen kam im ganzen Spiel nur zu einer echten Torchance. Kaan Akkaya schosse Mitte der ersten Hälfte knapp einen Meter am Ulmer Torpfosten vorbei.

Im zweiten Spielabschnitt kamen die Ulmer zu etlichen Torgelegenheiten. Der Treffer von Burak Coban in der 57. Minute war jedoch das einzig Zählbare, so stand am Ende aus Balinger Sicht "nur" ein 0:3 zu Buche.