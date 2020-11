Paar kracht gegen Baum Bei Unfall in Nordstetten schwer verletzt

Erneut ist es in der Nacht in Villingen-Schwenningen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person nicht angeschnallt war und aus dem Fahrzeug geschleudert wurde. Nachdem zunächst am Freitagabend ein 49-Jähriger auf dem Nordring zwischen Villingen und Schwenningen schwer verunglückte und sich lebensgefährlich verletzte, weil er den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, aus seinem Audi geschleudert und unter seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde, kam es jetzt in der Ortsdurchfahrt von Nordstetten zu dem folgeschweren Unfall.