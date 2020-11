Unfall auf Nordring in VS 49-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Der 49-Jähriger fuhr mit seinem Audi auf dem Nordring von Schwenningen in Richtung Villingen. Am Kreisverkehr des Nordrings zur Querspange und zur Klinikstraße überfuhr er aus noch unbekannter Ursache den Kreisverkehr. Anschließend durchbrach er die Leitplanke, touchierte mehrere Bäume und Sträucher bevor sich das Fahrzeug überschlug und in der Böschung auf dem Dach zum Liegen kam.