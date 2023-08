1 Der Neckar (Foto) sowie andere Flüsse und Bäche zeigen derzeit einen sehr niedrigen Stand. Foto: Reimer

Die Pegel der Flüsse und Bäche im Kreis Rottweil sind weiterhin gefährlich niedrig.Um gravierende Umweltschäden zu vermeiden, bleibt es daher bei dem Verbot, Wasser zu entnehmen. Daran ändert auch das regnerische Wetter nichts.









In jeder Woche untersucht das Umweltschutzamt beim Landkreis Rottweil, wie es um die Pegelstände der Fließgewässer im Kreis bestellt ist. Das aktuelle Urteil lautet: Nicht so gut. Oder, wie Annika Over vom Umweltschutzamt es ausdrückt: „Neckar, Prim und Eschach befinden sich im mittleren Niedrigwasser.“ Allein für die Schiltach sieht es zurzeit noch etwas besser aus.