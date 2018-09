Gechingen Friedi Millers Rückzug kommt zu spät

Sie ist seit ein paar Jahren die schillernde Dauer-Kandidatin bei so ziemlich allen Bürgermeister- und Oberbürgermeisterwahlen landauf, landab in Baden-Württemberg: Friedhild "Fridi" Miller aus Sindelfingen. Bei bisher weit mehr als 100 Bürgermeisterwahlen ist sie angetreten, dazu ein knappes Dutzend Oberbürgermeisterwahlen, eine Landratswahl. Doch damit soll jetzt erst einmal Schluss sein, verkündete die 49-Jährige Mitte dieser Woche per Pressemitteilung – weil es ihr mit einer ihrer Kandidaturen im Augenblick so richtig ernst sei, und sie deshalb alle anderen, also auch die um das Bürgermeisteramt in Gechingen, zurückziehen möchte.

Sie habe ihre Liebe zur Doppelstadt Villingen-Schwenningen entdeckt. Und um sich ganz auf ihre Bewerbung um den Oberbürgermeister-Posten dort konzentrieren zu können, werde sie auf (fast) alle anderen Bewerbungen verzichten. Und das sind einige: Mahlberg, Ettenheim, Aspach, Schopfheim zum Beispiel; und eben Gechingen. Tatsächlich sei im Gechinger Rathaus Fridi Millers Rücknahme ihrer Kandidatur zur Bürgermeisterwahl am 14. Oktober auch diese Woche eingegangen – jedoch zu spät, wie Hauptamtsleiterin Melissa Gerlach auf Nachfrage erläutert.

Denn hier hat der Gemeindewahlausschuss bereits am Montag über die Zulassung der Kandidaten zur Wahl entschieden (wir berichteten). Dabei wurde auch festgelegt, wer und in welcher Reihenfolge auf dem Wahlzettel zur Gechinger Bürgermeisterwahl stehen wird; Fridi Miller kommt hier hinter Amtsinhaber Jens Häußler auf Listenplatz zwei – vor der dritten Kandidatin, Gemeinderätin Erika Kanzleiter-Schilling. Nach Paragraf 10 des Kommunalwahlgesetzes von Baden-Württemberg ist aber eine Rücknahme einer Bewerbung um ein Bürgermeisteramt nur innerhalb der offiziellen Bewerbungsfrist möglich – und die ist mit Beginn der Sitzung des Gemeindewahlausschusses abgelaufen. "Die Bewerbung von Frau Miller bleibt für Gechingen also formal weiterhin wirksam", so Hauptamtsleiterin Gerlach.