Villingen-Schwenningen Die OB-Kandidaten auf den Punkt: Fridi Miller

Wie sie die Doppelstadt einen will? "Indem ich 'OBin' werde", sagt die 49-Jährige und lacht. Geht es an Themen wie Transparenz und Gerechtigkeit, wird die als "Dauerkandidatin" bekannt gewordene Miller ernst. Sie werde "konsequent aufräumen", verspricht sie. "Zum Wohl aller Menschen in Villingen-Schwenningen."

Miller findet Mafia-Vorwürfe "krass"

Die - zwischenzeitlich von der Staatsanwaltschaft widerlegten - Mafia-Vorwürfe gegen ihren Mitbewerber Jürgen Roth findet die Mutter einer zwölfjährigen Tochter "krass". Aber, meint Miller, "damit muss er leben, wenn er OB werden will". Sie selbst sei Anfeindungen gewohnt, "auf mich sind ja auch 500 Hater angesetzt".