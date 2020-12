Gastspiel beim BVB VfB Stuttgart: "Diamantenauge" kehrt zurück

"Ich freue mich ungemein", sagt Sven Mislintat. Natürlich sei das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) besonders für ihn. "Ein Nachhausekommen", nennt er es sogar. Der Sportdirektor des VfB Stuttgart wurde in Dortmund geboren, seine Mutter lebt heute noch dort. Der BVB ist sein Ex- und sein Heimatverein. "Ich werde viele Freunde dort treffen", sagt Mislintat.