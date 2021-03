Gastronomie in VS

1 Die Gastronomie muss weiterhin ihre Türen verschlossen halten. Foto: ANGHI – stock.adobe.com

Frust und Ärger sind nicht zu überhören. Warum wir? Die Rede ist von den Wirten aus Villingen-Schwenningen, die im fünften Lockdown-Monat sind und noch keine Öffnungsperspektiven haben. Wäre Boris Palmers Modellprojekt für Tübingen eine Alternative?

Villingen-Schwenningen - Läden durften öffnen, Friseursalons konnten bei einer stabilen Siebentage-Inzidenz unter 50 öffnen. Nur die Gastronomie darbt weiter und muss ihre Türen verschlossen halten. Domenico Wittkopf, Chef im "Ott" in Villingen, hat sich die längste Zeit über das "Chaos in der Politik" aufgeregt. Was für ihn noch ein großer Aufreger ist: "Wir haben doch Null Lobby", äußert er sich im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Der langjährige Gastronom spricht davon, dass von Seiten "unseres Verbandes", dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) "viel zu wenig Druck ausgeübt wird".

