Nun zieht asiatisches Flair in die „Neue Hoffnung“ ein

Gastronomie in Sulgen

1 Das Gasthaus Neue Hoffnung eröffnet unter dem neuen Pächter Lu Tian Deng offiziell am 1. Dezember. Es kann aber jetzt schon eingekehrt werden. Foto: Herzog

Im Gasthaus „Neue Hoffnung“ werden seit wenigen Tagen wieder Speisen und Getränke serviert. Neuer Pächter ist Lu Tian Deng.









Nach rund 20-monatiger Schließung – Pächterin Anita Buljac-Haas schenkte am 1. März 2022 nach knapp zwölfjährigem Betrieb letztmals Bier aus – aber noch rechtzeitig im Jahr des 30-jährigen Bestehens kann in der Gaststätte Neue Hoffnung in der Sulgauer Straße wieder eingekehrt werden.