1 Die Wahl beim Fleischgericht fällt auf das Planksteak Rinderfilet, das als schwedische Spezialität gilt. Das Fleisch ist super zart und mundet unserem Redakteur Janosch Lübke. Foto: Haller

Im Sulzer Traditionsbetrieb ist wieder kulinarisches Leben eingekehrt. Seit dem 1. März bietet die Familie Aosse als neuer Pächter Steak-Spezialitäten, Pasta und mediterrane Küche an. Doch wie schmeckt es im neuen Restaurant? Unsere Redaktion hat gekostet.









Dem größten Lahrer Stadtteil fehlt es an Gastro-Angeboten. Wer keinen Döner bei Mustafa Uztopal essen will und gerade auch keine Lust auf die griechische Küche beim Naturbad hat, hat auch schon alle möglichen Angebote durch. So war es zumindest bis zum 1. März. Seitdem gibt es an der Sulzer Dammenmühle wieder ein Restaurant. Unsere Redaktion hat gecheckt, ob sich ein Besuch in dem traditionsreichen Gebäude lohnt.