Gänsehaut-Comeback für Tennenbronner: Freiburgs Kapitän Christian Günter ist zurück

1 Zurück auf dem Platz: Freiburgs Christian Günter (r) wird eingewechselt. Foto: Harry Langer/dpa

Der im Schramberger Teilort Tennenbronn aufgewachsene Christian Günter bestreitet gegen Stuttgart sein erstes Spiel seit fast einem halben Jahr. Danach spricht er noch mal über seine Leidenszeit. Die Erleichterung überwiegt den Frust über die Niederlage.









Christian Günter durfte sich trotz Niederlage als Gewinner fühlen. Der Kapitän des SC Freiburg war nach seinem Comeback ergriffen. "Sehr emotional" sei diese Rückkehr gewesen, sagte der 30-Jährige nach dem 1:3 (1:2) gegen den VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga. Begleitet von lautem Applaus und Sprechchören von den Rängen war Günter im hitzigen Landesduell am Samstag in der 73. Minute eingewechselt worden.