1 Thomas Grimm. Foto: Siegmeier

Vom Spieler zum finanziellen Förderer: Thomas Grimm hält FV 08 Rottweil seit mehr als 40 Jahren Treue, auch abseits des Sportplatzes.















Rottweil - Seit mehr als 40 Jahren ist Thomas Grimm Mitglied im FV 08. In seiner Jugend kickte er in der aktiven Mannschaft, heute unterstützt er den Rottweiler Verein finanziell. "Damals waren wir immer draußen, meist habe ich mich mit Freunden zum Kicken getroffen. Wir waren total verrückte Fußballer und hatten jede Menge Spaß", erzählt der sportbegeisterte Thomas Grimm von längst vergangenen Tagen. Heute sitzt der 54-Jährige die meiste Zeit am Schreibtisch. Als Chef der GVS-Unternehmensgruppe, die heute mit 15 Mitarbeitern deutlich über eine halbe Milliarde Euro an Vermögensanlagen verwaltet, beschäftigt er sich mit den Kapitalmärkten und immer neuen und innovativen Projekten für seine Kunden.