Fußball Zuschauer erleben in Balingen einen Hauch von Derby

Die TSG Balingen hatte auf dem Kunstrasenplatz der Balinger Bizerba-Arena erwartungsgemäß mehr Ballbesitz, doch gipfelte der selten in zielgerichteten Attacken aufs Albstädter Tor. "Wir wir phasenweise um den Albstädter Strafraum herumgespielt haben, hatte etwas von Handball", meinte dann auch TSG-Coach Ralf Volkwein. Den einzigen Treffer für seine Mannschaft erzielte Goalgetter Patrick Lauble zwei Minuten vor der Pause. Lukas Foelsch hatte Hannes Scherer bedient und der den Ball auf den frei stehenden Lauble weitergeleitet.

Dass vieles im Spiel des Oberliga-Spitzenreiters Stückwerk blieb, hing mit der klasse Einstellung der Nullsiebener zusammen. "Meine Mannschaft war hoch motiviert und hat super gegen den Ball gearbeitet. Sie hat Balingen wenig Chancen gestattet. Auch die klaren Kommandos haben mir gefallen", sagt Albstadts Coach Alexander Eberhart. Immer wieder setzten die Gäste ihre Nadelstiche aus ihrer gut gestaffelten Defensive heraus. So hätte Akin Aktepe die Nullsiebener beinahe in Führung geschossen. Sein Fernschuss landete jedoch am Innenpfosten (21. Minute), eine Viertelstunde später scheiterte er dann an TSG-Keeper Binanzer. Seinen Kopfballversuch bei der anschließenden Ecke brachte Sebastian Dahlke nicht im TSG-Kasten unter. Die beste Balinger Chance vor Laubles Führungstreffer hatte Fabian Fecker. Seinen Kopfball im Anschluss an eine Ecke fingerte Mario Aller aber stark über sein Tor.