Fußball Liveticker: TSG Balingen gegen FC 07 Albstadt

In ihrer Vorbereitung auf die Rückrunde testen die höherklassigen Teams aus dem Fußballbezirk Zollern derzeit fleißig. Und so kommt es bereits am Dienstagabend zu einem interessanten Vergleich, wenn Oberliga-Tabellenführer TSG Balingen um 19 Uhr auf dem Kunstrasen der Bizerba-Arena den Verbandsligisten FC 07 Albstadt empfängt. Ein rassiges Derby! Wir halten euch auf dem Laufenden!