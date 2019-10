Fußball Türkischer "Salut-Jubel" auch in der Region?

Für Aufsehen sorgen derzeit die provokanten Gesten der türkischen Nationalmannschaft in den letzten Qualifikationsspielen. Sie wurden im deutschen Amateurfußball einige Male nachgeahmt. Die Gesten werden mit dem international kritisierten Militäreinsatz der Türkei in Nordsyrien in Verbindung gebracht. Doch wie sieht es in der Region aus? Wurde auch hier mit Gesten provoziert?