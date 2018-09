Fußball TSG Balingen: Waldhof eine Nummer zu groß

Hier gibt es das Video von der Pressekonferenz:

Waldhof-Coach Bernhard Trares sagte bei der Pressekonferenz: „Danach hätten wir eigentlich das 3:0 machen können, dann wäre die Messe gelesen gewesen. Ein 2:0 ist immer ein gefährliches Ergebnis.“ Zudem monierte Trares, dass der Unparteiische ein klares Handspiel übersehen hatte.

Mit dem Zwei-Tore-Rückstand ging es für den Aufsteiger in die Kabine. Balingen stellte taktisch etwas um, um im Zentrum dem Gegner nicht so viele Räume zu geben. Allerdings war die Volkwein-Elf nach dem Seitenwechsel nur noch bei Standardsituationen gefährlich. So in Minute 64, als Nils Schuon einen Freistoß aus halbrechter Position in den Strafraum brachte. Matthias Schmitz kam mit dem Kopf an den Ball, doch gelang es ihm nicht den Ball genauer zu platzieren, so landete das Leder in den Armen von Waldhof-Keeper Markus Scholz.

Die Gastgeber hatten auch im zweiten Spielabschnitt mehr vom Spiel und hatten mindestens drei klare Torgelegenheiten, so auch in der 82. Minute, als der eingewechselte Maurice Deville den mitgelaufenen Jannik Sommer findet, der in den Strafraum zieht und in bester Schussposition aus 14 Metern am Tor vorbei zielt.

Der einzige Treffer der zweiten Halbzeit sollte der TSG Balingen gelingen. Allerdings fiel der sehenswerte Treffer von Hannes Scherer unmittelbar vor dem Schlusspfiff. Der eingewechselte Scherer zog von links in die Mitte und schlenzte den Ball unmittelbar vor den mitgereisten Balinger Fans ins lange Toreck.

Der Ehrentreffer war die Belohnung für die nimmermüden Balinger. Insgesamt war der Erfolg des SV Waldhof Mannheim mehr als verdient. Für die TSG Balingen war die Partie in Mannheim eine wichtige Erfahrung. Punkte wird die Volkwein-Elf an anderer Stelle holen müssen.

SV Waldhof Mannheim: Scholz – Conrad, Schuster, Diring, Sulejmani (85. Bouziane), Kern (87. Hirsch), Korte (72. Deville), Sommer, Meyerhöfer, Hofrath, Schuster

TSG Balingen: Binanzer – Schreyeck (75. Scherer), Lauble, Vogler (59. Gil), Schuon, Müller, Pettenkofer, Pflumm, Schmitz, Kurth, Seemann (66. Akkaya)

Tore: 1:0 Timo Kern (14.), 2:0 Gian-Luca Korte (22.), 2:1 Hannes Scherer (90+3).

Schiedsrichter: Dennis Meinhardt

Zuschauer: 4486