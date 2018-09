Regionalliga Liveticker: Waldhof Mannheim gegen TSG Balingen

Während Traditionsclub Waldhof Mannheim in den vergangenen Jahren in der Regionalliga Südwest um den Aufstieg und die Rückkehr in die höheren Sphären des Profifußballs kämpft, zählt die TSG Balingen als Aufsteiger zu den Überraschungsteams der Liga. Das nagelneue Derby zwischen Baden und Württemberg, das es so noch nie gegeben hat, verspricht Hochspannung.

Der SV Waldhof steht mit sechs Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Die TSG Balingen liegt neun Punkte dahinter auf Platz zehn. Doch erst zweimal verließ die Elf von Trainer Ralf Volkwein das Spielfeld als Verlierer. Das spricht für den Teamgeist und die viel zitierte Willensstärke der Eyachstädter. Auch in Mannheim will man sich beweisen und dem hohen Favoriten ein Bein stellen.

Das Spiel im Carl-Benz-Stadion in Mannheim wird um 14 Uhr angepfiffen. Wir sind für euch mittendrin und wie immer am Ball.