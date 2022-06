1 Eine 0:2-Niederlage setzte es für Kaan Altinsoy und den FV Bisingen im Relegationsspiel in Lindua gegen den SV Oberzell. Foto: Eibner

Aus der Traum von der Landesliga: Der Vizemeister der Bezirksliga Zollern, der FV Bisingen musste sich am Mittwochabend in der ersten Relegationsrunde in Lindau dem Vize des Bezirks Bodensee, SV Oberzell, mit 0:2 (0:1) geschlagen geben.















Wieder einmal stark ersatzschwächt mussten die Kuhloch-Kicker zum K.o-Spiel gegen den SV Oberzell antreten, der nicht nur mit dem Spielort Lindau einen Heinvorteil hatte, SVO-Trainer Thomas Gadek konnte auch auf seinen nahezu vollzähligen Kader setzen, während das Bisinger Trainerduo Sebastian und Markus Pasternak aufgrund vieler Ausfälle personell improvisieren musste: So stellte sich "Routinier" Adrian Krainz in den Dienst der Mannschaft und rückte gleich in die Startaufstellung.

Oberzell setzte die Gäste von der Zollernalb, die tief standen und auf Ballgewinne und Umschaltsituationen lauerten, von Beginn an unter Druck. Bereits nach acht Minuten verzeichnete der SVO die erste gute Gelegenheit, als Torjäger Martin Bleile mit einem Schuss aus spitzem Winkel FV-Torhüter Benjamin Bosch prüfte, der den Ball aber noch zur Ecke lenkte. Wenig später war es wieder Bleile, der zum Abschluss kam; aber wieder hieß der Sieger Bosch.

Doch ihre dritte Chance nutzten die Oberschwaben dann zur Führung: Andreas Kalteis schlug einen langen Ball aus dem Halbfeld hoch in den Strafraum in Richtung langer Pfosten; die Bisinger Abwehrspieler sprangen unter dem Ball durch, und dahinter stand Bleile goldrichtig, der aus kurzer Distanz volley das 1:0 (24.) besorgte.

Oberzell blieb auch danach das spielbestimmende Team: Einen erneuten langen Ball verlängerte Sandro Maucher mit dem Kopf, und Bisingen hatte Glück, dass das Leder an der Latte landete (39.). So ging es mit einer 1:0-Führung des Bodensee-Vizes in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Oberzell machte das Spiel, während die Kuhloch-Kicker auf Gelegenheiten zu Kontern lauerten. Nach einige Ballgewinnen kam der FV zu einen guten Vorstößen, allerdings fehlte es zumeist am letzten Pass um die großen Lücken im Oberzeller Mittelfeld effektiv zu nutzen.

Währenddessen feuerte Oberzell aus allen Lagen: Ein Torschussverhältnis von 28:4 sprach eine deutliche Sprache. Das Gadek-Team drängte auf die Entscheidung und setzte die Gäste aus dem Zollernalbkreis zunehmend unter Druck: Glück hatte der FV, dass Oberzell eine Großchance liegen ließ, als nach einem Freistoß Kalteils an die Unterkante der Latte köpfte, von wo der Ball ins Feld zurück sprang und von einem Oberzeller aus kurzer Distanz über das Gehäuse gedonnert wurde (77). Das hätte das 2:0 sein müssen – das aber nur wenig später fiel: Omar Jatta köpfte aus der Nahdistanz den Bisinger Keeper Bosch an, der das Leder nur abklatschen konnte, und Lennart Pohl staubte zum 2:0 (78.) ab. Damit war der Drops gelutscht. Am Ende freute sich Oberzell über den Sieg und den Einzug in die nächste Runde, wo es gegen den SV Steinhausen-Rottum geht, der im anderen Relegationsspiel die SG Rottenacker-Munderkingen klar mit 4:0 bezwang. Aber auch die uhlocj-Kicker durften sich über eine starke Saison freuen, die mit dem Einzug in das Relegationsspiel gekrönt worden war.

FV Bisingen: Bosch; Tömek, Kaya, S. Pasternak, B. Koch, Matur, Khalil, Altinsoy, T. Koch, Unterwurzacher (79. Schmaus), Krainz (74. M. Ebel).

Tore: 1:0 Martin Bleile (24.), 2:0 Lennart Pohl (78.).

Schiedsrichterin: Jessica Bergmann (Rißtissen).

