Den größten Coup landete die abstiegsbedrohte SG Sonnenhof Großaspach mit der Verpflichtung von Torjäger Sascha Mölders. Der 36-Jährige, zuletzt in Diensten beim TSV 1860 München, soll als spielender Co-Trainer den "Dorfklub" ebenso vor dem Abstieg retten, wie der neue Trainer Hans-Jürgen Boysen, der die Nachfolge des im Dezember geschassten Steffen Weiß angetreten hat. Boysen und Mölders kennen sich ebenso aus gemeinsamen Zweitliga-Zeiten beim FSV Frankfurt, wie auch der dritte Neuzugang Manuel Konrad. Der 33-jährige Mittelfeldspieler, der auf 220 Zweitliga- und 110 Drittligaeinsätze zurückblicken kann, spielte zuletzt in der malaysischen Super League bei Selangor FC.

OFC holt Verstärkung aus Dresden

Reichlich Erfahrung verpflichtet hat auch der Tabellendritte Kickers Offenbach mit Stürmer Philipp Hosiner – der 32-jährige Österreicher kommt vom Zweitligisten Dynamo Dresden – und Außenverteidiger Paul Milde, der vom Ligakonkurrenten TSV Steinbach-Haiger an den Main wechselt. Das Duo kennt sich aus gemeinsamen Zeiten beim Chemnitzer FC nicht nur sich, sondern auch OFC-Cheftrainer Sreto Ristic. Mit den Transfers reagierten die Hessen auf den Ausfall der langzeitverletzen Elia Soriano (Kreuzbandriss), Malte Karbstein (Reha nach Sehnenoperation) und Moody Chana (Achillessehnenriss).

Heller heuert beim FSV Frankfurt an

Unterstützung im Abstiegskampf holte sich auch der FSV Frankfurt mit der Verpflichtung von Marcel Heller. Der 35-Jährige Mittelfeldspieler war zuletzt vereinslos, spielte davor in der 2. Bundesliga beim SC Paderborn und brachte es in seiner Karriere auf 123 Bundesligaspiele, unter anderem für den FC Augsburg, SV Darmstadt 98 und Eintracht Frankfurt. Zweiter Neuzugang beim FSV ist Dusan Crnomut. Der 25-jährige Serbe spielte zuletzt in der 1. Liga Luxemburgs beim FC Wiltz 71. Dafür hat Ihab Darwiche die Hessen in Richtung Pars Neu-Isenburg verlassen. Auch der Tabellenzweite FSV Mainz II hat noch einmal personell nachgelegt. Vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken kommt der 21-jährige Mittelfeldspieler Rasim Bulic. "Wir sehen viel Potenzial in ihm", sagt FSV Nachwuchsleiter Volker Kersting. Beim FC Homburg angeheuert hat der zuletzt vereinslose 21-jährige Deutsch-Kongolese Shako Onangolo. "Er ist ein sehr schneller Spieler, der uns mit seiner Zweikampfstärke und Mentalität weiterhelfen kann", so FC-Trainer Timo Wenzel.