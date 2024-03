Fußball Oberliga: Der FC Holzhausen beißt sich an Ravensburg die Zähne aus

Der FC Holzhausen beißt sich an Ravensburg die Zähne aus

1 Antonio Babic zielte genau und traf in dieser Szene per direktem Freistoß für den FC Holzhausen. Foto: Eibner-Pressefoto/Maximilian Rist

Der FC Holzhausen hat in Ravensburg ein schönes Tor per direktem Freistoß erzielt. Zum Sieg reichte das aber nicht.









Link kopiert



Verlieren verboten! Unter dieser Maxime stand das Kellerduell zwischen dem FC Holzhausen und dem FV Ravensburg. „Wir müssen in den entscheidenden Momenten entschlossener sein und unsere Chancenverwertung verbessern“, wusste Holzhausens Coach Karsten Maier. Sein Pendant Michael Schilling versprach den Ravensburger Fans: „Wir werden alles dafür tun, um zu gewinnen.“ Dafür hatten die Ravensburger auch im Spiel wieder den Rückhalt des von den Stuttgarter Kickers in der Winterpause ausgeliehenen Keepers Roman Castellucci, der in der Vorwoche beim 2:2 beim Tabellenvierten Normannia Gmünd schon überragend spielte – und auch die Holzhausener Offensive ein ums andere Mal zur Verzweiflung brachte.