Fußball FC 07 Albstadt gibt Rote Laterne ab

Aufatmen beim FC 07 Albstadt. Mit dem 1:0-Erfolg beim SV Breuningsweiler hat das Team von Trainer Alexander Eberhart den letzten Tabellenplatz verlassen und an die Breuningsweiler abgegeben. Es war kein Spiel für Feinschmecker, dass sich die beiden Mannschaften am Sonntag auf dem Sportgelände in Breuningsweiler lieferten – dafür stand für beide zu viel auf dem Spiel, technischen Glanz ließ das Geläuf nicht zu. Stattdessen waren Kampf und Leidenschaft angesagt, außerdem versuchten beide Teams ihr Glück vornehmlich mit langen Bällen.

Die erste Möglichkeiten hatten die Gastgeber schon in der zweiten Minute, als Sven Franzen mit einem Freistoß aus 18 Meter die Oberkante der Albstädter Latte traf. Für die erste Gefahr vor dem SVB-Tor sorgte Armin Hotz. nach einem Angriff über die rechte Seite zog er ab, aber der Keeper der Platzherren, Luther Brice Adem Labem, war mit dem Fuß zur Stelle (16.). Und es ging weiter hin und her. Dieses Mal war wieder Breuningsweiler an der Reihe: Robin Binder – er war für den ehemaligen Balinger Tim Wissmann gekommen, der mit einer Wadenverletzung das Feld räumen musste, schoss aber am rechten Pfosten vorbei. Anschließend forderte Nicolas Gil Rodriguez mit einem Schlenzer von der Strafraumgrenze Adem Labem zu einer Glanzparade heraus (28.), ehe sich Albstadts Torhüter Mario Aller in der 34. Minute nach einem Ballverlust der Nullsiebener im Mittelfeld gegen Roland Teiko mit dem Fuß klärte (36.).

Noch einmal hatte Gil Rodriguez – in der ersten Halbzeit stärkster Albstädter – die Führung auf dem Fuß, wieder vernaschte er zwei Gegenspieler, wieder setzte er einen Schlenzer an, aber wieder war Adem Labem noch dran (42.).