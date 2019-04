Fußball DJK Donaueschingen schafft Überraschung nicht

Und dazu trug der Landesligist auf dem Platz einiges mit bei. Tim Heine hatte den Verbandsliga-Tabellenführer aus Rielasingen mit seiner mutigen Taktik zunächst überrascht. "Dazu hatten wir auch noch Probleme mit diesem nicht ganz optimalen Rasen", blickte Gästecoach Michael Schilling auf eine erste Halbzeit zurück, die es aus Sicht der DJK in sich hatte. Der Außenseiter lief gegen Rielasingen früh an und brachte die Gäste in den ersten 45 Minuten durch viele gewonnene Zweikämpfe in einige Stresssituationen. "Wir wollten sie mit diesem Pressing aus der Komfortzone locken, die sie von der Verbandsliga her gewohnt sind", begründete Tim Heine seine Strategie.