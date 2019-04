SBFV-Pokal Halbfinale FC 08 Villingen siegt gegen SV Linx

Die Nullachter gingen vor 1200 Zuschauern in der MS Technolgie-Arena zunächst in der 19. Minute mit 1:0 durch Benedikt Haibt in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause glich Linx per Elfmeter (Adrian Vollmer traf sicher) zum 1:1 aus. Da die zweite Halbzeit torlos blieb, ging es für beide Teams in die Verlängerung. Fünf Minuten vor Ende der Verlängerung hämmerte dabei Umut Sönmez den Ball in die Winkel und sorgte für ausgelassenen Jubel auf den Rängen und dem Spielfeld.

Das Spiel nahm jedoch nochmal Fahrt auf, nachdem FC 08-Torhüter Christian Mendes des Platzes verwiesen wurde. Da das Auswechselkontingent bereits ausgeschöpft war, musste mit Mauro Chiurazzi ein Feldspieler zwischen die Pfosten. Dieser sicherte mit einer Glanzparade den Sieg des FC 08 und damit den Einzug in das Pokalfinale. Dieses wird am 25. Mai stattfinden. Der Gegner wird morgen bei der Partie zwischen der DJK Donaueschingen und dem 1. FC Rielasingen-Arlen ermittelt.

Das Spiel können Sie in unserem Liveticker nachlesen: