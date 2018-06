Furtwangen Wissen tanken mit viel Spaß

Weitere Programmpunkte sind die beliebten Experimente im Gefahrstofflabor der Fakultät GSG im ehemaligen Furtwanger Krankenhaus. Auch die Firma E. Wehrle GmbH beteiligt sich erneut mit einem Betriebsbesuch mit Experimenten. Erstmals ist man außerdem in St. Georgen zu Gast und erhält hier einen Einblick in die Möglichkeiten einer virtuellen Lern-Welt für die Schule. Vorlesungen und Seminare für Kinder werden unter dem Titel "Kinder-Uni" an vielen Universitäten und Hochschulen angeboten, aber häufig nur einzelne Vorlesungen oder maximal ein ganzer Tag.

In Furtwangen hingegen werden Kinder im Alter von zehn bis 14 Jahren eine Woche lang professionell betreut und erleben eine richtige Studienwoche an der Hochschule Furtwangen.

Dozenten und Professoren aus den verschiedenen Fakultäten informieren die Kinder aus erster Hand über modernste Wissenschaften. Und zum Abschluss, sozusagen als Belohnung für den Studieneifer, geht es am letzten Tag der Kinder-Uni dann noch in den Europapark, bevor am Abend beim Grillfest die Zertifikate übergeben werden.

Nicht zuletzt weist die Vorsitzende des Vereins Kinderuni Furtwangen Damaris Gutekunst darauf hin, dass es bei der Kinderuni dank zahlreicher Sponsoren auch jedes Mal Stipendien gibt. Denn kein Kind soll aus finanziellen Gründen am Besuch dieser Kinderuni gehindert werden. Daher werden immer ein paar der Kinder durch Sponsoren finanziert.