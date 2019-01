Furtwangen Investitionen in eine lebenswerte Stadt

Furtwangen. Traditionell gemeinsam starteten Sparkasse Schwarzwald-Baar und die Stadt Furtwangen ins Jahr 2019 mit einem großen Empfang in der Festhalle. Optimistisch blickten die Redner zurück – verhalten war der Optimismus angesichts der Aussichten fürs begonnene Jahr. Zu vielfältig seien die Herausforderungen, um nur positiv auf das neue Jahr zu blicken. Virtuose Musik prägte zudem den Mittwochabend.

Nachdem der offizielle Teil beendet war, gab es bei Häppchen und Getränken viel Gelegenheit zum Austausch. Geladen waren die Vertreter von Kommunal- und Landespolitik, Wirtschaft und dem Vereinsleben. "Nachdem auch unsere Landtagsabgeordnete Martina Braun und Philipp Heine nach mir hier oben stehen werden, ist klar, dass Linach hier die Oberhand hat", witzelte der gebürtige Linacher Florian Klausmann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwarzwald-Baar. Eine positive Bilanz sei für Sparkassen die einzig mögliche Form, das Eigenkapital zu erhöhen. Für das begonnene Jahr mahnte er, wachsam zu bleiben und nicht träge zu werden, auch wenn derzeit in der "Tüftlerregion Schwarzwald" die Wirtschaft brumme. "Die Binnennachfrage boomt, vor allem in der Bauindustrie, Sorge bereitet der Export – Trump macht leider genau das, was er vor seiner Wahl angekündigt hat", räumte er ein. Eine gute Nachricht gab es für Mitarbeiter und Kunden: "Wir stehen zu unserem Filialnetz."

Die grüne Landtagsabgeordnete Martina Braun ging kurz auf die Herausforderungen durch Bürgerkriege, Flucht und Vertreibung ein. Ihr wichtiges Thema war der Klimawandel und das Extremjahr 2018, bei dem im Bereich Furtwangen lediglich 1450 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen waren, rund ein Drittel der normalen Regenmenge. Nach dem Hochwasser 2016 und dem Spätfrost 2017 sei es das dritte Jahr in Folge gewesen, in dem die Natur extrem ausgefallen sei. Daher sei die Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens unabdingbar und ein existentielles Thema. Besonders stolz sei sie wegen der vielen Naturparkschulen im Kreis. Erfreut sei sie über diverse Haushaltsposten des Landes, durch die vieles angestoßen werden könne. Baden-Württemberg sei noch immer die innovativste Region in Europa, nirgends sonst werde so intensiv in Forschung und Entwicklung investiert. "Das alles ist aber das Resultat der Arbeit vieler Menschen, die das gemeinsam erwirtschaftet haben, das Resultat harter ehrlicher Arbeit", betonte sie.