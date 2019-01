Furtwangen Franz Kaltenbach für50 Jahre ausgezeichnet

Der Vorsitzende Markus Graf übernahm es, die Musiker auch im Namen des Vereins zu ehren. Mit der DHV-Nadel in Silber für zehn Jahre aktives Musizieren im Verein wurden geehrt Pia Kienzler, Carla Moskal und Alina Rösiger. Für 20 Jahre die Ehrennadel in Silber erhielten Manuel Ferst, Johannes Stumpp und Vera Stumpp.

Die Verdienstnadel in Silber für 40 Jahre Musizieren ging an Tanja Grieshaber. Und Franz Kaltenbach wurde für 50 Jahre mit der Verdienstnadel in Gold geehrt.

Brigitte Sauerburger nutzte die Gelegenheit außerdem, auch die Aktivitäten der Musiker über das reine Musizieren hinaus, beispielsweise in der Vorstandschaft, zu würdigen. Vorsitzender Markus Graf konnte aber noch weitere Ehrungen vornehmen. So wurde Tanja Grieshaber, die für 40 Jahre geehrt worden war, nun zum Ehrenmitglied des Handharmonikaclubs ernannt. Eine Ehrenurkunde für 50 Jahre aktives Musizieren erhielt Franz Kaltenbach. Mit Achim Gurzan konnte auch ein passives Mitglied geehrt werden. Er ist seit 50 Jahren Mitglied im Handharmonikaclub und war selbst bis zum Jahr 2000 aktiv. Er wurde nun ebenfalls zum Ehrenmitglied ernannt. Schließlich würdigte Markus Graf noch einen weiteren Musiker: Seit 65 Jahren musiziert im Handharmonikaclub Edelweiß Edgar Grieshaber. Eine spezielle Ehrung gab es hier allerdings nicht, denn mit einer solch langen Aktivität hatte man bei der Aufstellung der Satzung offensichtlich nicht gerechnet.