Furtwangen Firma Ketterer ehrt unermüdliche Radler

Furtwangen. Auch diese Saison erfreute sich der Ketterer & Friends-Bike-Treff, der im Juni 2016 im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements in der Furtwanger Firma Ketterer gegründet wurde, großer Beliebtheit. Geschäftsführer Robert Jäger lobte bei einem internen Termin die Ketterer-Biker für ihre eifrige Teilnahme an den Touren und freute sich, dass der Treff nicht nur bei den Mitarbeitern, sondern auch bei Firmenfreunden so beliebt ist.