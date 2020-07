Furtwangen Chemie-Professor will Donau durchschwimmen

Nein, ich habe ein ganzes Team dabei für die Begleitboote, das fahrende Labor, in dem wir Wasserproben analysieren, und für unsere mobile Wissenswerkstatt, in der wir Interessierte über das Thema Gewässerverschmutzung informieren. Und diesmal wird mich - als Botschafter aus dem Schwarzwald - Thomas Kipp von den Schiltacher Flößern mit dem Floß begleiten.

Auf ihren Touren schwimmen Sie täglich bis zu acht Stunden und entnehmen dem Fluss dabei ständig Proben. Wie funktioniert das?

Zusätzlich zu den üblichen Wasserproben, die wir entnehmen, habe ich beim Schwimmen eine Membran am Körper - das ist eine Art Sammler. Damit kann ich Substanzen einsammeln, die sich im Wasser befinden. Diese Substanzen häufen sich während des Schwimmens - also über einen längeren Zeitraum - an der Membran an. Dadurch bekommen wir bei der anschließenden Untersuchung ein besseres Gesamtbild der Wasserqualität, als wenn wir nur einen Liter Wasser an einer Stelle entnehmen. Im Rhein zum Beispiel haben wir am Anfang der Strecke bis Basel in der Membran 50 verschiedene Stoffe gefunden, die eigentlich nicht ins Wasser gehören. Am Ende der Tour waren es 128 Stoffe. Die Anzahl der Fremdsubstanzen hat sich von Woche zu Woche gesteigert. Je weiter der Rhein Richtung Nordsee fließt, umso schmutziger ist er.

Was haben Sie denn im Rhein alles gefunden?

In höherer Konzentration vor allem Substanzen, die fast jeder verwendet. Dazu gehören Medikamente wie Schmerzmittel und Antibiotika oder Korrosionsschutzmittel aus den Spülmaschinen-Tabs. Wir haben auch jede Menge Süßstoffe aus Light-Getränken gefunden, denn Süßstoffe werden vom Körper nicht aufgenommen - deshalb haben sie ja null Kalorien. Auch in Kläranlagen können Süßstoffe nicht eliminiert werden, daher landen sie im Fluss. Insgesamt gelangen rund 100 Tonnen Süßstoff pro Jahr über den Rhein in die Nordsee. Und natürlich haben wir Plastikmüll gefunden, der durch das Gestein im Fluss letztlich zu Mikroplastik zermahlen wird. Flüsse arbeiten da wie ein Mahlwerk, und der Rhein ist eine riesige Plastikmühle. Laut einer Studie der Allen McArthur Stiftung werden wir 2050 in unseren Weltmeeren mehr Plastik als Fische haben, wenn wir unser Abfallmanagement nicht ändern. Denn Kunststoffe haben eine Zersetzungszeit von mindestens 450 Jahren.

Sind Kunststoffe also letztlich ein Fluch?

Das kann man so nicht sagen. In vielen Bereichen sind sie auch ein Segen - beispielsweise in der Medizin. Ohne Kunststoffe gäbe es keine Herzschrittmacher, Dialysegeräte oder Blutbeutel. In anderen Bereichen sind Kunststoffe hingegen ein Fluch. Denken Sie nur an den Verpackungsmüll, der oft sorglos weggeworfen wird und in den Gewässern landet. Ich finde, ein generelles Plastik-Pfand auf alle Kunststoffprodukte könnte hier schon viel bewirken, da Verpackungen den größten Teil der Kunststoffproduktion ausmachen. Wenn wir die Plastikmüllflut verringern wollen, müssen wir auch auf die Gebrauchsdauer schauen. Kunststoffprodukte sollten dort, wo sie nicht vermieden werden können, so lange wie möglich im Einsatz bleiben und wiederverwendet oder recycelt werden. Hilfreich wäre auch die Einführung eines Umweltbelastungsindex, bei dem Gebrauchs- und Zersetzungszeit des Produkts in Relation gestellt werden. Ähnlich wie bei Elektro-Geräten, die je nach Energieverbrauch von A bis G klassifiziert werden, könnte dieser Index Verbraucher darüber informieren, wie belastend ein Kunststoffprodukt für die Umwelt ist.

Und was ist mit den anderen Stoffen, die Sie eingesammelt haben?

Was die Medikamentenrückstände anbelangt, bräuchten beispielsweise Krankenhäuser oder Altenpflegeheime separate Kläranlagen. In einer herkömmlichen Kläranlage läuft bislang alles zusammen, verschiedene Abwässer und Regenwasser vermischen sich zu einem großen Chemie-Cocktail, der schwierig zu behandeln ist. Effektiver wäre es, eine kleinere Abwassermenge gezielt zu behandeln. Auch beim Wohnungsbau sollte künftig Regen- und Abwasser getrennt geführt werden, das würde die zu behandelnde Wassermenge reduzieren.

Doch noch ist es nicht so weit, und vieles gelangt in die Flüsse. Wie sauber ist denn der Rhein?

Sagen wir mal so: Der Rhein ist nicht mehr auf der Intensivstation, aber er ist noch Patient - wie viele andere Gewässer auch. Insgesamt haben wir seit den 70er-Jahren einen Biodiversitätsverlust von 70 Prozent. Das heißt, wir haben in den Gewässern 70 Prozent der Arten verloren - und das hängt auch an Sub­stanzen wie Medikamenten oder Süßstoffen, für die es bisher keine Grenzwerte gibt, weil sie dem Menschen nicht schaden. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie auch für die Bachforelle unschädlich sind.

