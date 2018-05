Das Mercedes-Autohaus Faude in Furtwangen wurde kürzlich für "hervorragende Betreuungs- und Servicequalität" in Hamburg ausgezeichnet. Ermittelt wurden die Sieger durch bundesweite Analysen und Kundenbefragungen des Mercedes Benz-Vertriebs Deutschland. "Unser wichtigstes Ziel bleibt, die Kunden nicht nur zufriedenzustellen, sondern sie mit unserer Leistung zu begeistern", so der Inhaber des Autohauses, Rainer Faude. Unser Bild zeigt Faude (zweiter von links) bei der Preisverleihung mit seiner Lebenspartnerin, umrahmt von der Geschäftsleitung der Mercedes Benz Vertriebsorganisation Deutschland. Foto: Mercedes Benz