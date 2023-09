Erstmals seit 13 Jahren werden nun auch in unserer Region neue Bilder angefertigt. Am Donnerstag machte es Station in der Nagolder Bahnhofstraße.

Seit Juni dieses Jahres sind die Autos überall im Land im Einsatz – erstmals seit dem Jahr 2010. Damals waren die Menschen hierzulande offenbar überrumpelt worden, Google erntete rund 245 000 Widersprüche, musste auf Antrag von Bewohnern etwa eine Viertelmillion Wohnhäuser verpixeln.

Gesichter und Kennzeichen werden übrigens automatisch verpixelt. Wer zusätzlich Widerspruch einlegen möchte, kann dies per Mail, per Online-Formular oder per Brief bei Google tun – online auch im Nachhinein noch.